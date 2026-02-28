Monaco rivoluziona la F1 | stop alle soste obbligatorie e qualifiche più lunghe

A partire dalla stagione attuale, la Formula 1 ha introdotto nuove regole che modificano profondamente il format delle qualifiche e le strategie di gara. Monaco ha adottato le modifiche, eliminando le soste obbligatorie durante le corse e prolungando le sessioni di qualificazione. Queste novità cambiano il modo in cui team e piloti si preparano e affrontano le competizioni.

nuove regole e dinamiche regolamentari caratterizzano la stagione di riferimento, mirate a ravvivare le qualifiche, la gestione delle strategie di gara e l'uso delle dotazioni di bordo. l'insieme di cambiamenti rispecchia un contesto in evoluzione, con effetti pratici su tempi, tattiche e conformità tecnica delle monoposto. la finestra di preparazione alle posizioni di partenza vede una modifica significativa: la Q3 passa da 12 a 13 minuti complessivi. l'arrivo di cadillac come undicesimo team ha comportato adeguamenti anche nelle fasi Q1 e Q2, dove da quest'anno verranno eliminate 6 vetture per ciascuna mini-turnazione. tale disposizione era prevista in caso di 22 vetture iscritte, rendendo non necessarie ulteriori modifiche normative.