Mister Tabbiani | è lui l' Allenatore del Mese della Serie C

Luca Tabbiani è stato nominato Allenatore del Mese di febbraio nel campionato di Serie C. Il Trento, sotto la sua guida, ha ottenuto quattro vittorie consecutive, segnando nove gol e subendone solo due. La designazione arriva in un momento di successi per la squadra, che ha mantenuto una serie positiva nel girone di campionato.

Al Briamasco prima volta sotto la guida di mister Tabbiani: ospiti al tappeto con un uno-due firmato da Dalmonte e Maffei nell’ultimo terzo di gara - facebook.com facebook