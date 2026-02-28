Missionaria brianzola uccisa in Burundi | arrestato un 51enne

Una missionaria di 75 anni proveniente da Desio è stata uccisa il 7 settembre 2014 a Bujumbura, in Burundi. Il suo corpo, rinvenuto insieme a quelli di altre due suore, Olga Raschietti e Bernardetta Boggian, mostrava evidenti segni di violenza. Recentemente, un uomo di 51 anni è stato arrestato nell’ambito delle indagini su questo omicidio.

Lucia Pulici fu brutalmente uccisa il 7 settembre del 2014 a Bujumbura, in Burundi. Un assassinio brutale, col corpo della 75enne di Desio che - quando fu ritrovato insieme a quello di altre due suore, Olga Raschietti e Bernardetta Boggian - presentava segni di violenza efferata.