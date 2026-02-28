Dopo un attacco in Iran, sono stati lanciati missili su Dubai, provocando esplosioni e un incendio in un hotel di lusso sull'isola artificiale di Palm Jumeriah. L'incidente ha causato almeno quattro feriti, mentre le autorità stanno gestendo l'emergenza. Le esplosioni hanno causato danni visibili alla struttura, attirando l'attenzione sulla situazione di sicurezza nella regione.

Forti esplosioni a Dubai dopo l’attacco di Israele e Usa contro l’Iran. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno riferito di un “incidente” nella zona dell’hotel di lusso Fairmont The Palm, sull’isola artificiale di Palm Jumeirah, causato da un drone o da un missile lanciato da Teheran in risposta all’offensiva israeliana e statunitense. Sarebbero almeno quattro i feriti registrati finora. Le esplosioni a Dubai Le esplosioni a Dubai sono avvenute nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio in seguito all’escalation che si sta verificando in Medio Oriente, dopo l’attacco sull’Iran di Israele e Usa. Si tratterebbe di una delle rappresaglie lanciate dal regime degli Ayatollah in diversi Paesi della zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Missili su Dubai dopo attacco in Iran, esplosioni a Palm Jumeriah con almeno 4 feriti: incendio in un hotel

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

Dubai sotto attacco, l’hotel pieno di turisti in fiamme e le esplosioni sull’isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani – Il videoPioggia di missili anche a Dubai, la più popolosa città degli Emirati Arabi, dove nel pomeriggio di oggi sono state avvertite diverse esplosioni...

Una selezione di notizie su Palm Jumeriah.

Temi più discussi: Usa e Israele attaccano l’Iran | Colpita l’isola The Palm di Dubai. Il Consiglio di sicurezza Onu convocato alle 22; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; Trump dà l'ordine: missili su Teheran; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Colpita anche Dubai. Mistero sulla morte di Khamenei.

Big Mama, l'appello dopo i missili su Dubai«Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego ... ilmattino.it

Big Mama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzataL'appello - attraverso i propri canali social - di Big Mama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di USA ... fanpage.it

I raid iraniani hanno colpito Dubai, trasformando il simbolo del lusso globale, l'isola artificiale di Palm Jumeirah, in uno scenario di guerra. L’attacco, sferrato da Teheran come rappresaglia contro le operazioni militari di Israele e Stati Uniti, ha provocato 4 feriti - facebook.com facebook

Dubai sotto attacco, gli hotel pieni di turisti in fiamme e le esplosioni sull'isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani - Il video x.com