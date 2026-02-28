Minorenne si fa prestare il documento dall' amico per bere uno spritz | multa da 300 euro

Una minorenne ha ottenuto un documento dall’amico per poter consumare uno spritz, rischiando una multa di 300 euro. La polizia locale della Federazione ha svolto controlli intensi, con agenti del reparto sicurezza urbana sotto la guida del comandante Antonio Paolocci. La vicenda si è verificata nel corso di un’operazione di controllo nel territorio, evidenziando l’attività di monitoraggio delle autorità.