Nel match di oggi, i Charlotte Hornets hanno ottenuto una vittoria contro i Portland Trail Blazers, con Miller protagonista. La partita si è svolta in una mattinata caratterizzata da una cornice spettacolare, attirando l'attenzione dei fan. La squadra di casa ha mostrato un buon ritmo, portando a termine l'incontro con un risultato positivo. La vittoria è stata celebrata sui social con un post ufficiale.

Una spettacolare cornice mattutina di NBA ha visto i Charlotte Hornets conquistare la loro trentesima vittoria stagionale, frutto di un inizio netto e di una gestione consistente del punteggio fino al fischio finale. La squadra ha imposto ritmo e solidità difensiva, costruendo un vantaggio significativo fin dal primo periodo e preservandolo nei 12 minuti conclusivi, per chiudere a 109-93 contro i Portland Trail Blazers. La partita è stata indirizzata dall’avvio dei padroni di casa, capaci di prendere in mano le redini e di allungare progressivamente il margine. L’esito è stato consolidato nel corso della seconda metà, quando i Hornets hanno mantenuto un controllo stabile del punteggio, impedendo ai rivali di ricucire lo svantaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Miller trascina gli Hornets alla vittoria sui Trail Blazers

