Milano | tram deragliato Atm ' continuiamo a collaborare per far luce su accaduto'

A Milano un tram è deragliato in un incidente che ha provocato due vittime e diversi feriti. L’azienda di trasporto pubblica ha espresso il suo cordoglio e ha dichiarato di collaborare con le autorità per chiarire quanto accaduto, precisando che un loro dipendente è tra le persone coinvolte. La magistratura sta indagando sulle cause dell’incidente.

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - "Vogliamo rinnovare il nostro cordoglio per le due vittime di questo gravissimo incidente e la nostra vicinanza alle persone ferite e coinvolte, anche al nostro tranviere, da subito a disposizione della magistratura". Lo afferma, in una nota, Alberto Zorzan, amministratore delegato Atm. "Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per soccorrere i passeggeri e i cittadini, e i tecnici che per tutta la notte hanno lavorato per la rimozione del tram e per ripristinare la circolazione in tempi rapidi sul tratto interessato" aggiunge. "Atm naturalmente da subito ha lavorato insieme alle autorità e continua a collaborare per fornire tutti gli elementi utili agli inquirenti affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Tram deragliato a Milano, le prime immagini durante e dopo la rimozione del mezzo AtmDue morti e 48 feriti, è il bilancio del tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano.

Un tram è deragliato a MilanoNon è ancora chiaro cosa sia successo ma secondo Ansa ci sono diverse persone ferite e alcune sarebbero incastrate sotto al mezzo Venerdì pomeriggio...

Oggi Milano si è fermata. Il deragliamento del tram a Porta Venezia, nel cuore di Milano, ha spezzato vite, ferito decine di persone e scosso l’intera città. In pochi istanti una giornata qualunque si è trasformata in tragedia. Il nostro pensiero va alle vittime, a - facebook.com facebook

