A Milano, il tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di ieri, causando due morti e numerosi feriti. Le autorità hanno raccolto le immagini delle telecamere installate sul mezzo, mentre il pubblico ministero attende di ricevere gli atti del fascicolo. La vicenda è sotto indagine, ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli.

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Sono state acquisite le telecamere presenti sul tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è deragliato a Milano provocando due morti e decine di feriti. Le immagini, insieme a quelli presenti nella zona lungo viale Vittorio Veneto saranno visionate dagli investigatori per trovare riscontri al racconto dell'autista che, sentito subito dopo i fatti, ha detto di aver accusato un malore e di non essere riuscito ad azionare lo scambio. Il tram ha quindi deviato dalla direzione naturale e ha curvato a sinistra ad alta velocità finendo la sua corsa contro un palazzo all'angolo con via Lazzaretto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: tram deragliato, acquisite le telecamere, pm in attesa atti fascicolo

Milano, le immagini della rimozione del tram deragliatoÈ stato rimosso il tram della linea 9 deragliato ieri in viale Vittorio Veneto a Milano.

Tram deragliato a Milano, le impressioni del giorno dopoLe dichiarazioni dei passanti e quelle dei commercianti dell'area di Porta Venezia dive si è verificata la tragedia di venerdì 27 febbraio.

