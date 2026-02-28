Milano Fashion Week | è il giorno di Madonna da Dolce&Gabbana e tutte le altre star in front row

Durante la Milano Fashion Week, Madonna è stata vista tra le star sedute in prima fila alla sfilata di Dolce&Gabbana, indossando occhiali grandi, una mascherina e guanti turchesi. Prima di lei, altre celebrità come Alicia Keys, Georgia May Jagger, Giorgia, Annalisa, Eleonora Abbagnato e Chiara Ferragni avevano partecipato a diversi eventi. La manifestazione ha visto dunque numerose personalità del mondo dello spettacolo e della musica.

Leggi Madonna, che ha fatto il suo (per molti atteso) ingresso da Dolce&Gabbana. Con maxi occhiali neri stile mascherina, un mini dress stile corsetto e guanti turchesi, la biondissima regina della musica si è accomodata a bordo passerella, godendosi lo show insieme ad altre celebri stelle tra cui Achille Lauro, Clara McGregor e non solo. Prima del défilé del duo di stilisti, ad aprire questo sabato di fashion week è stata maison Ferrari che ha radunato un ricco parterre di volti noti, tra cui Alicia Keys, anche lei con maxi mascherina, arrivata direttamente da Sanremo, e prima ancora è stata la volta di Ermanno Scervino, con Giorgia in prima fila, seduta vicino alle sorelle Chiara e Valentina Ferragni, Mary Leest e molti altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

