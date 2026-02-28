Milan quando Bielsa diceva | Modric è un numero 8 che attacca come un 10 e difende come un 6

Durante una conferenza stampa del 2023, Marcelo Bielsa ha elogiato le qualità di Luka Modric, sottolineando che il calciatore è un numero 8 che attacca come un 10 e difende come un 6. La dichiarazione si riferisce alle capacità del centrocampista nel ruolo, evidenziando la sua versatilità in campo. Bielsa ha parlato delle caratteristiche tecniche e tattiche di Modric in modo diretto, senza aggiungere commenti personali o interpretazioni.

Marcelo "Il Loco" Bielsa è uno degli allenatori più rivoluzionari della storia del calcio. È meglio dirlo subito, il tecnico rosarino ha vinto molto poco, ma non per questo non può essere considerato un genio, riconosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori. "Sono sicuro che abbia lasciato un'eredità in tutti i suoi giocatori. Credo sempre ci sia un prima e un dopo Bielsa in ciascuno di loro. Dicono che abbia vinto poco? Dategli il Barcellona, ​​vediamo se non avrebbe vinto col mio Barcellona". Queste parole di Pep Guardiola lo descrivono meglio di quanto possa fare chiunque altro. In una conferenza stampa del 2023, da tecnico della nazionale uruguaiana, Marcelo Bielsa ha lodato Luka Modric, attuale centrocampista del Milan.