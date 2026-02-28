Warren Bondo sta giocando con la Cremonese in prestito dal Milan e a fine stagione dovrebbe tornare alla società di appartenenza. Il calciatore ha manifestato il desiderio di convincere l’allenatore a restare nel Milan, mentre sul fronte delle offerte ci sono alcune possibilità che potrebbero influenzare il suo futuro. La situazione si sviluppa mentre si avvicina la conclusione del campionato.

In estate il Milan ha ceduto molti giocatori, sia a titolo definitivo che in prestito in Serie A e non solo. Prestito secco anche per Warren Bondo che sta giocando con grande continuità alla Cremonese: 21 presenze in Serie A, con il francese che è finalmente tornato in campo contro la Roma dopo un infortunio muscolare. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, come sono andati i colpi estivi? Ecco i numeri dei 'nuovi' arrivati>>> Come scrive Calciomercato.com, Igli Tare lo avrebbe seguito molto in questi mesi così come l'allenatore del Milan Allegri ricavando sempre degli ottimi appunti. Bondo dovrebbe quindi tornare al Milan al termine della stagione e l'obiettivo del ragazzo sarebbe quello di provare a convincere Allegri nel precampionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quale destino per Bondo? Lui vorrebbe convincere Allegri, ma occhio alle offerte

