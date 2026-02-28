Carlo Pellegatti ha commentato le probabili formazioni del Milan in vista della partita contro la Cremonese, sottolineando che la squadra deve ottenere i tre punti. Nel suo video su YouTube, ha analizzato le scelte di Massimiliano Allegri, senza fare ipotesi sul futuro, ma concentrandosi sulle possibili decisioni per questa sfida. La partita si svolgerà nei prossimi giorni.

"Proviamo a capire le intenzioni di Allegri. Le indiscrezioni dei giorni scorsi parlano di uno doppio regista, Jashari-Modric. Forse anche per permettere un po' più libertà a uno dei due se le squadre avversarie vanno sul nostro regista, quindi questa è un'indiscrezione. Il fatto che Gabbia si sia allenato a parte ci fa pensare che sia ancora la volta di De Winter centrale con Pavlovic e Tomori. Rabiot ha la mannaia sopra, come altri tre giocatori, per la diffida in vista del derby". LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan sul trequartista re degli assist in Europa: un colpo 'alla RedBird' da 30 milioni >>> Pellegatti ha poi aggiunto: "Secondo me giustamente Allegri non terrà conto di questa cosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti sicuro: “Dobbiamo vincere con la Cremonese, poi vedremo i giocatori per l’Inter”

Pellegatti sicuro: “Milan senza Rabiot e i migliori è dura con chiunque. Cerchiamo di non …”"Per il Milan senza Rabiot, Pulisic, Saelemaekers, senza il miglior Leao che gioca al 30% è dura battere qualunque avversario".

Milan, Leao sicuro: «Entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti»Rafael Leao, al termine di Cagliari-Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione rossonera.

Approfondimenti e contenuti su Milan.

Temi più discussi: Pellegatti è sicuro: Non penso al derby, bisogna vincere con la Cremonese; Milan, Pellegatti durissimo dopo il Parma: nel post-partita doveva succedere questo!; Milan, prima la Cremonese o testa al derby? Pellegatti non ha dubbi; Pellegatti polemico: Degli episodi bisogna parlare, il gol era da annullare. Al Milan il discorso...

Pellegatti sicuro: Dobbiamo puntare a vincerle tutte, l’importante sarà non avere rimpiantiNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del prossimo periodo dei rossoneri a partire da quella di questa sera contro il Parma. Queste le sue parole: La cosa che deve in ... milannews.it

Pellegatti è sicuro: Non penso al derby, bisogna vincere con la CremoneseNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della prossima partita contro la Cremonese, analizzando le possibili scelte di mister Allegri. Queste le sue parole: Proviamo a capire ... milannews.it

Qual è il gol del Milan che non dimenticherai mai nella tua vita - facebook.com facebook

Verso la Cremonese: il Milan non segna allo Zini da tre partite x.com