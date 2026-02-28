Paul Owomoyela, ex difensore della nazionale tedesca con un passato tra Werder Brema, Arminia Bielefeld e Dortmund, ha espresso parole di fiducia nei confronti di Niclas Füllkrug. L’ex calciatore ha commentato pubblicamente le qualità del giocatore del Milan, sottolineando le sue capacità e il suo ruolo nella squadra. La sua dichiarazione è stata fatta recentemente, senza ulteriori approfondimenti o contestualizzazioni.

Owomoyela ha descritto Füllkrug come “uno dei migliori attaccanti tedeschi che abbiamo in questo momento”, elogiandone le qualità fisiche, la capacità realizzativa e soprattutto l’eccellenza nel gioco aereo: “Ha presenza fisica, qualità in fase realizzativa ed è un grande colpitore di testa”. Ha poi spiegato le difficoltà iniziali: “A volte ci vuole tempo per abituarsi a un nuovo campionato, stile di gioco e nuovi compagni. Sono sicuro che il bello debba ancora venire. Io sono convinto che anche al Milan lascerà il segno” Il messaggio di Owomoyela arriva in un periodo delicato per il Milan, secondo in classifica ma reduce da sconfitte come quella interna contro il Parma, dove Füllkrug è entrato nel secondo tempo senza incidere. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Owomoyela difende Fullkrug

Dal record di gol ai tedeschi del Milan: quante ne sa Füllkrug... su FüllkrugIn poche settimane, Niclas Füllkrug ha già conquistato i tifosi del Milan grazie alle sue prestazioni in campo e alla sua simpatia e disponibilità...

Una selezione di notizie su Milan.

MN - Owomoyela: Fullkrug ai Mondiali? Per me sarà tra i convocatiPatrick Owomoyela, ex giocatore di Germania, Borussia Dortmund, Werder Brema e Arminia Bielefeld, intervistato da Milannews.it, ha dichiarato su Niclas Fullkrug: Woltemade, Havertz, ... milannews.it

MN - Owomoyela non ha dubbi: Fullkrug lascerà il segno anche al MilanPatrick Owomoyela, ex giocatore di Germania, Borussia Dortmund, Werder Brema e Arminia Bielefeld, intervistato da Milannews.it, ha dichiarato su Niclas Fullkrug: Patrick, cosa pensa ... milannews.it