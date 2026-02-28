Milan nuovo assalto a Retegui? Il particolare che alimenta le speranza dei rossoneri

Il Milan avrebbe nuovamente messo gli occhi su Mateo Retegui, attaccante ex Genoa e Atalanta ora in forza all'Al-Qadsiah. La società rossonera ha monitorato il giocatore nelle sessioni di calciomercato passate, cercando di valutare un possibile trasferimento. La questione è tornata alla ribalta, alimentando le speranze dei tifosi del club di vedere Retegui vestire in futuro la maglia del Milan.

Il Milan, ha fatto notare la 'rosea', ha già pensato - nel recente passato - a un uomo d'area come Mateo Retegui. Classe 1999, l'argentino naturalizzato italiano ha realizzato 9 gol in 31 partite nella sua prima stagione in Serie A, con il Genoa (2023-2024). Poi, in quella successiva (2024-2025), ne ha fatti 28 in 49 con l'Atalanta, laureandosi capocannoniere del campionato con 25 reti. Affare impossibile? Per il quotidiano sportivo nazionale, attenzione alla possibile tentazione di Retegui di indossare la maglia del Milan, magari - questo è l'auspicio di tutti gli italiani - dopo essere stato protagonista ai Mondiali con la nostra Nazionale.