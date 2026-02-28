Milan-Inter | scelta la data per il derby della Madonnina

La Lega Serie A ha annunciato le date ufficiali del derby della Madonnina tra Milan e Inter, che si giocherà durante una delle prossime tre giornate di campionato. Sono stati comunicati anche i programmi delle partite per la 28esima, 29esima e 30esima giornata, che includono le sfide tra le due squadre. La data del confronto tra i due club è stata ufficializzata.

L'annuncio della Lega sull'orario del derby di Milano: si ritorna all'orario "classico". La Lega Serie A ha reso noto il programma delle gare previste per la 28esima, 29esima e 30esima giornata di campionato. In primo piano, la scelta dell'orario del derby di Milano, che si giocherà domenica 8 marzo alle 20:45. In attesa di Milan vs Cremonese, prevista per questa domenica alle 12:30, i rossoneri avranno l'ultima chance per rimanere aggrappati al ritmo Scudetto imposto dai rivali cittadini, nel posticipo della 28esima.