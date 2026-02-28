Milan Guirassy il centravanti per la Champions? La strategia del club con la sponda del giocatore

Il Milan ha nuovamente messo nel mirino Serhou Guirassy, il centravanti classe 1996 del Borussia Dortmund, considerato un possibile rinforzo per la prossima Champions League. Il club rossonero avrebbe avviato trattative con il giocatore, che già in passato era stato seguito dai dirigenti milanisti durante il periodo in cui militava nello Stoccarda. La strategia di mercato si sviluppa con il coinvolgimento diretto del calciatore.

Il Milan seguiva Guirassy, come si ricorderà, già ai tempi in cui militava nello Stoccarda: all'epoca, il centravanti guineano di passaporto francese, classe 1996, si poteva prendere al costo della clausola risolutoria del suo contratto (17 milioni di euro) più commissioni. I rossoneri non affondarono il colpo, nonostante un'annata da 30 gol in 30 partite con gli svevi. Passato al Borussia Dortmund, ha continuato a segnare a raffica: 38 gol in 50 partite l'anno passato, quindi 16 in 35 nella stagione in corso. Ovviamente, essendo prossimo ai 30 anni (li compirà il prossimo 12 marzo), Guirassy, per il Milan, non sarebbe un investimento a lungo termine nella prossima finestra di calciomercato, bensì un calciatore fatto e finito con cui provare a vincere subito.