Il Milan si trova al centro di numerosi errori arbitrali che hanno influenzato le sue partite recenti. Il VAR, utilizzato per correggere gli errori umani, sembra aver commesso diversi sbagli contro i rossoneri, generando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nel frattempo, il tecnico della squadra ha mantenuto il suo atteggiamento, senza commentare pubblicamente le decisioni prese durante le partite.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 12 episodi controversi in 26 giornate: siamo sicuri che gli errori si compensano a fine stagione? Chissà se, in cuor suo, anche mister Allegri ha cambiato idea. Il tecnico rossonero è da sempre fermo sostenitore del cliché secondo il quale, alla fine di un campionato, gli eventuali favori o torti arbitrali vadano a pareggiarsi, rendendo vane le recriminazioni di chi non è stato abbastanza bravo da raggiungere il proprio obiettivo in campo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, così non VAR! Quanti errori contro i rossoneri

Leggi anche: Arbitri e VAR, Rosetti svela: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi»

Pisa-Milan di Serie A 0-0: tanti errori dei rossoneri | LIVE NewsIl Milan prova a segnare: dalla destra Athekame mette in mezzo un cross per radio, con il francese che però manda il tiro fuori Sono da poco...

MOVIOLA MILAN-FIORENTINA: CORRETTO ASSEGNARE IL RIGORE AI ROSSONERI

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Irregolari o no? Cosa sono i semi-blocchi sul portiere con cui il Parma ha fatto gol al Milan; Lo scudetto Inter e il referendum sugli arbitri. Come la guerra della destra ai magistrati…; Tommasi: Tutto ok in Milan-Parma. Valenti non fa blocco, non c’è rigore su Loftus-Cheek; Gli audio del goal di Troilo in Milan-Parma, Open VAR svela il caos con Piccinini e la review non chiusa.

Open Var, l’audio di Milan-Parma la prova che mancava: esplode la polemica sul webGli ultimi episodi in Serie A alimentano i veleni e le polemiche di queste settimane: ecco l'audio Var in occasione del gol di Troilo in Milan-Parma a San Siro. sport.virgilio.it

Eziolino Capuano: L'arbitro di Milan-Parma è a un metro dall’azione, valuta due infrazioni e annulla il gol. In quel caso il VAR non dovrebbe intervenireEziolino Capuano, allenatore, si è così espresso a RadioKissKiss sul Var: Il 'VAR a chiamata' non ha motivo di esistere,. perché ci sono poche telecamere ... milannews.it

Il #Milan è chiamato a reagire: così i rossoneri arrivano alla sfida con la #Cremonese x.com

Così dal Nulla... Milan Nel Cuore - facebook.com facebook