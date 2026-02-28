Mignani ha un’altra occasione | L’obiettivo è fare punti con tutti

Mignani ha un’altra occasione per migliorare la situazione della sua squadra. L’obiettivo è fare punti con tutte le avversarie che incontrerà, cercando di recuperare terreno rispetto ai 37 punti accumulati fino a ora, principalmente nel girone di andata. Nell’anno nuovo, invece, il Cavalluccio ha conquistato appena sei punti, ottenuti contro Reggiana e Pescara.

Cesena Calcio, la società rinnova la fiducia a mister MignaniLunedì scorso la proprietà americana del Cesena Fc ha tenuto un summit con il Dg Corrado Di Taranto e il Ds Filippo Fusco: al centro dell’incontro online la posizione di Michele Mignani. corrierecesenate.it

Empoli-Cesena, Mignani: La situazione non è drammatica, ma dobbiamo essere consapevoli del momentoSe mi preoccupano più la testa o le gambe? Quando vivi questi momenti, sai che può essere la testa può essersi appesantita, però i ragazzi, sotto certi aspetti, ce l'hanno sempre leggera ... cesenatoday.it

