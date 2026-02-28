Michele Bravi | Il disagio di sentirsi fuori dal coro

Il cantautore umbro, scoperto nel 2007 attraverso X Factor, ha partecipato per la terza volta a un festival musicale. Con un carattere inizialmente riservato e introverso, ha condiviso pubblicamente il suo sentimento di disagio nel sentirsi diverso dal resto del pubblico e degli altri artisti. La sua presenza nelle competizioni musicali continua a catturare l’attenzione di chi segue il panorama italiano.

Sanremo 76 Parla l'artista umbro di nuovo in gara con "Prima o poi", nella serata delle cover ha presentato "Domani è un altro giorno" - omaggio a Ornella Vanoni - insieme a Fiorella Mannoia Sanremo 76 Parla l'artista umbro di nuovo in gara con "Prima o poi", nella serata delle cover ha presentato "Domani è un altro giorno" - omaggio a Ornella Vanoni - insieme a Fiorella Mannoia Terzo festival per il cantautore umbro, scoperto attraverso X Factor 2007 un po’ timido e introverso al tempo. Ora decisamente sicuro di sé e dall’eloquio fluente. “Per la mia terza volta a Sanremo – spiega in un incontro con la stampa – ho un po’ scardinato la mia visione artistica. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Michele Bravi a Sanremo 2026 racconta la dolcezza di sentirsi inadeguatiMichele Bravi, cantautore e attore italiano, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Prima o...

