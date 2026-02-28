Mi rode il cu*o lo sfogo di Gassmann poi cancellato dai social contro Sanremo dopo il duetto di Morandi con il figlio Ecco cos’è successo

Durante la serata delle cover di Sanremo 2026, Gianni Morandi è salito sul palco con il figlio Tredici Pietro, suscitando reazioni contrastanti. Poco dopo, un commento pubblicato sui social da un protagonista noto è stato rimosso, ma ha generato clamore. In precedenza, un altro artista aveva espresso un commento forte e diretto riguardo alla manifestazione.

L’ apparizione di Gianni Morandi nell’esibizione del figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover di Sanremo 2026 non è andata giù a tutti. Alessandro Gassmann, padre di Leo Gassmann, il giovane in gara al Festival con il brano Naturale, ha espresso il suo disappunto sui social. «Ah. quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso», ha scritto l’attore. Gassmann ha denunciato sui social di aver ricevuto un trattamento diverso. «Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare “Guerrieri”, la serie che parte su Rai1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. 🔗 Leggi su Open.online

"Mi rode il c...". Alessandro Gassmann sbotta contro Sanremo (e i Morandi): ecco cos'è successoScoppia il caso al Festival, l’attore attacca dopo il duetto tra Tredici Pietro e il genitore: “A me vietato di andare perché padre di Leo Gassmann”...

Alessandro Gassmann, lo sfogo dopo Morandi sul palco: “Mi rode il c**o”(Adnkronos) – Alessandro Gassmann vede Gianni Morandi a Sanremo 2026 e si scaglia contro le regole "non uguali per tutti" al Festival.

