Meteo Roma del 28-02-2026 ore 06 | 15

Alle sei e quindici del 28 febbraio 2026, le previsioni del tempo indicano condizioni stabili al Nord Italia al mattino. Le temperature sono invariate rispetto ai giorni precedenti e il cielo si presenta generalmente sereno o poco nuvoloso. Non sono segnalati precipitazioni o variazioni significative nelle zone monitorate. La giornata si prospetta soleggiata in molte regioni.

meteo e ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste pianura e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni con ancora molto nuvolosità basse locali schiarite in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nervi e basta e specie lungo la Pianura Padana al centro al mattino tempo asciutto con Cieli poco e regolarmente coperti nubi basse lungo le regioni adriatiche al pomeriggio a te schiarite sulle regioni tirreniche tempo invariato altrove installato in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità