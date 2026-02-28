Messa quaresimale per Ferdinando e Carolina | alla Reggia il suono del Settecento europeo

Domenica 1 marzo 2026 alle 11, nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta, si terrà la messa quaresimale dedicata a Ferdinando e Carolina. L’evento prevede l’esecuzione di musica sacra del Settecento europeo, ricostruita filologicamente, offrendo ai presenti un’immersione nella cultura musicale di quel periodo. La cerimonia coinvolge la comunità locale e richiama l’attenzione sulla rilevanza storica e artistica dell’occasione.

Domenica 1 marzo 2026, alle ore 11, nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta, si potrà vivere un'esperienza che intreccia spiritualità, memoria storica e ricostruzione filologica del repertorio sacro settecentesco. L'appuntamento è con "Una messa quaresimale per Ferdinando e Carolina". La cappella della Reggia di Caserta non ebbe mai un organico musicale composto da professionisti, quindi le musiche che Ferdinando IV ascoltò furono ricostruite filologicamente per l'evento.