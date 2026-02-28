Mercato Milan come sono andati i colpi estivi? Ecco i numeri dei ‘nuovi’ arrivati

Il mercato estivo del Milan si è concluso con diversi acquisti e cessioni. Tra i nuovi arrivati ci sono giocatori che hanno firmato con il club e altri che sono stati ceduti. Igli Tare ha partecipato alla campagna acquisti, portando in squadra alcuni volti nuovi. I numeri dei trasferimenti e delle operazioni completate sono disponibili e riflettono le decisioni prese durante questa sessione di mercato.

Il Milan ha cambiato tantissimo in estate con tanti colpi di calciomercato in entrata, ma come stanno andando in questa stagione? Vediamolo insieme (tutti i dati e le cifre di mercato dal sito transfermarkt.it). In estate il Milan ha cambiato anche il terzino sinistro: addio a Theo Hernandez dentro Pervis Estupinan. Il Diavolo l'ha pagato circa 17 milioni di euro al Brigthon, ma non ha ricevuto in cambia quanto atteso. Il terzino sinistro è un'alternativa dalla panchina che parte nettamente dietro il titolare Davide Bartesaghi. Sole 13 presenze in Serie A con un assist e appena 743 minuti in campo. A destra il Milan ha perso sia Emerson Royal che Kyle Walker.