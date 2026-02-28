memphis grizzlies superano i mavericks grazie a cam spencer

I Memphis Grizzlies hanno vinto contro i Mavericks nella partita di venerdì, interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive. Cam Spencer ha contribuito alla vittoria con una buona prestazione. La partita si è conclusa con i Grizzlies che hanno ottenuto la loro prima vittoria dopo il periodo difficile. La squadra si prepara ora alle prossime gare con maggiore fiducia.

La notte di venerdì ha offerto una risposta immediata ai Grizzlies, che hanno chiuso una serie negativa di tre prove consecutive imponendosi sui Mavericks con un netto 124-105. Una svolta guidata da una coppia inaspettata di protagonisti: Cam Spencer, 25 punti provenienti dalla panchina, e Olivier-Maxence Prosper, 16 punti e 10 rimbalzi in penombra ma decisivi sotto i tabelloni. Memphis ha preso il controllo fin dall’avvio, non lasciando spazio a una situazione d’emergenza che aveva visto Ja Morant assente per la sedicesima partita consecutiva a causa di un infortunio al gomito. A fianco delle assenze, i Grizzlies hanno visto crescere l’apporto di Scotty Pippen Jr. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

