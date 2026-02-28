Il primo ministro ha commentato le possibili conseguenze di un'eventuale sconfitta al referendum sulla giustizia, affermando che un risultato negativo rappresenterebbe un peccato. Ha anche sottolineato l'intenzione di liberare i giudici dal controllo delle correnti e ha espresso fiducia nel successo del fronte del sì. La sua dichiarazione si concentra sui rischi e sugli obiettivi legati alla riforma.

Cosa succederebbe se si perdesse il referendum sulla giustizia? «Io penso che u n’eventuale vittoria del no sarebbe un peccato. Perché questa è una nazione che ha bisogno di essere modernizzata, e quello che noi stiamo cercando di fare è modernizzarla». «Veniamo accusati di voler controllare i giudici» mentre «noi vogliamo liberare i giudici. Vogliamo liberare il merito dei giudici. Vogliamo liberare i giudici dal gioco delle correnti, dal dover per forza rispondere a un meccanismo correntizio per poter fare una carriera indipendentemente dal valore che hanno». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in una intervista a Bloomberg. A suo avviso "sarebbe un peccato se, diciamo, non vincesse il sì, come io invece credo che accadrà, perché sarebbe una grandissima occasione persa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni: "Se vince il No al referendum sarebbe un peccato. Noi vogliamo liberare i giudici dal gioco delle correnti"

Leggi anche: Quali sono le correnti della magistratura e cosa succede se vince il sì al referendum

L'imam di Torino torna in libertà, Meloni: "Sicurezza impossibile se i giudici annullano ogni misura" | Schlein: "Il premier vuole il governo libero dal controllo delle toghe""Questa vicenda suona come l'ennesima conferma del livello di politicizzazione di una parte della nostra magistratura, al punto da mettere a rischio...

Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

Altri aggiornamenti su Meloni.

Temi più discussi: Meloni, il referendum e lo spettro del voto anticipato (se vince il No); Referendum, Schlein a La7: Se vince il No non chiediamo le dimissioni di Meloni. La batteremo alle prossime elezioni politiche; Tentazione Meloni: elezioni anticipate se vince il No; Tra sì e no cosa rischia chi perde il referendum.

Referendum, Meloni: un peccato se vince No, ridicoli toni apocalitticiRoma, 28 feb. (askanews) - Al referendum 'io penso che un'eventuale vittoria del no sarebbe un peccato. Perché questa è una nazione che ha bisogno ... notizie.tiscali.it

Marcello Pera riunisce i meloniani per vincere il referendum, contro i pieni poteri dell'AnmL’ex presidente del Senato spiega come comunicare con semplicità contro i giacobini dell'Associazione nazionale magistrati ... ilfoglio.it

Per Giorgia Meloni le “liste bloccate” erano una vergogna nel 2014. Oggi vanno bene - facebook.com facebook

#Referendum, #Meloni: un peccato se vince il No, ridicoli i toni apocalittici x.com