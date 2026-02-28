Meloni | Se vince il No al referendum sarebbe un peccato Noi vogliamo liberare i giudici dal gioco delle correnti
Il primo ministro ha commentato le possibili conseguenze di un'eventuale sconfitta al referendum sulla giustizia, affermando che un risultato negativo rappresenterebbe un peccato. Ha anche sottolineato l'intenzione di liberare i giudici dal controllo delle correnti e ha espresso fiducia nel successo del fronte del sì. La sua dichiarazione si concentra sui rischi e sugli obiettivi legati alla riforma.
Cosa succederebbe se si perdesse il referendum sulla giustizia? «Io penso che u n’eventuale vittoria del no sarebbe un peccato. Perché questa è una nazione che ha bisogno di essere modernizzata, e quello che noi stiamo cercando di fare è modernizzarla». «Veniamo accusati di voler controllare i giudici» mentre «noi vogliamo liberare i giudici. Vogliamo liberare il merito dei giudici. Vogliamo liberare i giudici dal gioco delle correnti, dal dover per forza rispondere a un meccanismo correntizio per poter fare una carriera indipendentemente dal valore che hanno». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in una intervista a Bloomberg. A suo avviso "sarebbe un peccato se, diciamo, non vincesse il sì, come io invece credo che accadrà, perché sarebbe una grandissima occasione persa». 🔗 Leggi su Feedpress.me
