Meloni sbaglia i calcoli con Orbán e Trump in declino l’alternativa però non c’è

Il governo italiano ha commesso errori nelle valutazioni riguardo a Orbán e Trump, entrambi in calo di consensi. Nel frattempo, la Commissione europea cerca una soluzione legale per aggirare il veto ungherese ai fondi di 90 miliardi destinati all’Ucraina. Gli ungheresi sembrano aver perso la pazienza con il modello di democrazia illiberale promosso da Orbán.

Mentre la Commissione europea sta cercando una scappatoia legale per superare l’osceno veto dell’Ungheria di Viktor Orbán agli aiuti finanziari (90 miliardi) all’Ucraina, sembra proprio che gli ungheresi si siano stufati della democrazia illiberale di Orbán. Evidentemente non era una fissazione dei liberali e dei democratici italiani, come hanno raccontato in questi anni i soliti giornali populisti di casa nostra. L’Unione europea ha gli strumenti per costringere l’Ungheria a rispettare lo stato di diritto, la democrazia e la separazione dei poteri, cioè i principi alla base del progetto politico europeo, ma la via elettorale alla defenestrazione del ducetto magiaro è certamente un’opzione preferibile, senza per questo dimenticare che, in caso contrario, l’Unione non potrà restare appesa alle bizze di questo o altro fantoccio di Putin. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

