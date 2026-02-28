Meloni dice che il governo ha concluso il suo ruolo in MPS e il titolo crolla in Borsa

Il governo ha dichiarato di aver concluso il suo ruolo in Monte dei Paschi di Siena, secondo quanto affermato dalla premier a Bloomberg. La notizia ha provocato un calo immediato del titolo in Borsa, con gli investitori che hanno reagito alla comunicazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sul motivo di questa decisione o sui passaggi successivi.

Il ruolo del governo all'interno di Monte dei Paschi di Siena è "finito" ha detto a Bloomberg Giorgia Meloni. Le sue dichiarazioni, rilasciate a borse aperte, si sono fatte sentire sui mercati. Il titolo di Mps è crollato ai minimi (-6,7%) e anche Mediobanca ha chiuso in calo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mps annuncia il piano di integrazione con Mediobanca e crolla in Borsa. Meloni: “Finito il ruolo del governo”Il nuovo piano industriale del Monte dei Paschi di Siena non convince il mercato e affonda il titolo in Borsa, trascinando con sé anche Mediobanca,...

Cosa ha detto Meloni sul ruolo del governo in MpsIntervistata da Bloomberg, Giorgia Meloni ha spiegato che «il ruolo del governo» nel Monte dei Paschi di Siena «è terminato».

Meloni dice che il governo ha concluso il suo ruolo in MPS e il titolo crolla in BorsaIl ruolo del governo all’interno di Monte dei Paschi di Siena è finito ha detto a Bloomberg Giorgia Meloni. Le sue dichiarazioni, rilasciate a borse aperte, si sono fatte sentire sui mercati. Il tit ... fanpage.it

