Il primo ministro ha dichiarato a Bloomberg che l’Italia ha pagato un prezzo elevato a causa della stabilità politica instabile nel paese. Ha inoltre sottolineato come la politica italiana si muova con lentezza e ha evidenziato il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale, che richiede risposte tempestive. Nessun altro dettaglio è stato fornito in questa dichiarazione.

"La politica si muove troppo lentamente e l'intelligenza artificiale sta avanzando molto rapidamente. Vedo rischi enormi". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista all'agenzia di stampa economica Bloomberg. "Temo che non stiamo comprendendo molti dei processi che vengono generati. - afferma la premier. - Temo che quando li comprenderemo sarà troppo tardi". Il tema della stabilità ha fatto completamente la differenza", prosegue la presidente del Consiglio, "abbiamo concentrato le poche risorse che avevamo e tenuto i conti in ordine. Questo in sé è una dichiarazione di serietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni a Bloomberg: "L'Italia ha pagato per i governi instabili"

Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, oltraggio alle vittime»

Leggi anche: Malagiustizia: dal referendum del 1988 l’Italia ha pagato oltre un miliardo di euro per ingiusta detenzione

Altri aggiornamenti su Meloni.

Temi più discussi: Giorgia Meloni a Bloomberg: Il ruolo del governo in Mps è finito; Meloni a Bloomberg, il ruolo del governo in Mps è finito; Giorgia Meloni a Bloomberg: Il nostro ruolo in Mps è finito. I dazi di Trump? Un errore, tra Usa e Ue serve un'area di libero scambio; Mps, la premier Meloni: il ruolo del governo è terminato. L’esecutivo non sarà coinvolto nelle future decisioni della banca.

L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «MELONI A BLOOMBERG: POLITICA TROPPO LENTA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, VEDO RISCHI ENORMI»In un'intervista a Bloomberg Meloni critica la lentezza della politica sull'intelligenza artificiale e avverte rischi enormi per sicurezza e lavoro. agenziagiornalisticaopinione.it

Meloni a Bloomberg, politica troppo lenta su AI, vedo rischi enormi(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La politica si muove troppo lentamente e l'intelligenza artificiale sta avanzando molto rapidamente. Vedo rischi enormi. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... altoadige.it

Medio oriente, Meloni convoca una riunione telefonica con Tajani, Salvini e Crosetto. "Vicini alla popolazione iraniana che chiede diritti. Lavoriamo per allentare la tensione" x.com

Alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto questa mattina una conferenza telefonica,... - facebook.com facebook