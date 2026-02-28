Medico faceva iniezioni letali agli anziani | condannato in appello per omicidio copriva i turni in ospedale a Merate

Un medico che lavorava come esterno in un pronto soccorso di Merate è stato condannato in appello a 17 anni e 3 mesi di reclusione per aver somministrato iniezioni letali a persone anziane. La sentenza riguarda episodi di omicidio volontario avvenuti durante i turni in ospedale, dove il professionista era presente e operava. La decisione è stata emessa dopo il processo di secondo grado.

Condannato in appello a 17 anni e 3 mesi per omicidio volontario, era in turno come esterno in un pronto soccorso di Merate, in provincia di Lecco. Si tratta del medico anestesista e rianimatore monfalconese Vincenzo Campanile, di 53 anni, già due volte sotto processo per il suo operato nel 118. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

