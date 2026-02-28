I media israeliani hanno diffuso la notizia che la guida suprema iraniana sarebbe morta e il suo corpo recuperato, con Netanyahu e Trump che avrebbero visionato alcune foto. Tuttavia, il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato in un’intervista alla NBC News che, per quanto ne sa, la guida suprema dell’Iran è ancora viva. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra gli osservatori.

Khamenei, da oltre trent’anni al vertice del potere iraniano, è scomparso per ore senza dare alcun segno o tanto meno rilasciare alcun videomessaggio. Alle 20:40 italiane è stata confermata la sua morte "Per quanto ne so", aveva dichiarato il ministro degli Esteri iraniano in un'intervista esclusiva alla NBC News, "la guida suprema dell'Iran è ancora viva". Era lui il target principale degli attacchi a firma di Washington e Tel Aviv, l'ayatollah Ali Khamenei, alla guida del Paese dal 1989. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ora conferma la sua morte. Il corpo sarebbe stato recuperato dalle rovine del suo palazzo, dal quale si pensava fosse riuscito a fuggire, e le immagini della salma sarebbero già state mostrate al premier Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Media israeliani: "Khamenei è morto, recuperato il corpo. Netanyahu e Trump hanno visto le foto"

Media israeliani: "Khamenei è morto, recuperato il corpo. Netanyahu ha visto le foto"Khamenei, da oltre trent’anni al vertice del potere iraniano, è scomparso per ore senza dare alcun segno tantomeno rilasciare alcun videomessaggio.

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi in strada a Teheran. Trump: «Non volevano accordi». Teheran colpisce anche Dubai

Approfondimenti e contenuti su Media israeliani.

Temi più discussi: L'Iran sotto attacco di Usa e Israele: Khamenei è morto, abbiamo ritrovato il corpo; Gli Usa e Israele attaccano l’Iran, media israeliani: Khamenei è stato ucciso, recuperato il corpo; Usa e Israele, attacco all'Iran. Ucciso Khamenei? Ultime news oggi; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran.

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, i media: 'Khamenei è morto'La Mezzaluna Rossa: 'Oltre 200 morti dopo i raid'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Tutto il Medio Oriente in fiamme, esplosioni anche a Dubai. Anche il ministro Crosetto bloccato (ANSA) ... ansa.it

Israele e Stati Uniti attaccano l’Iran. I media israeliani: Khamenei è mortoIsraele rivendica l'attacco in Iran. Esplosioni sono state udite nel centro di Teheran, con fumo che è stato visto alzarsi in cielo ... dire.it

A quanto riportano i Media Israeliani, Khamenei è rimasto ucciso nell’attacco condotto nella giornata odierna dagli Stati Uniti e Israele. Lo afferma il Times of Israel su informazioni fornite da una fonte israeliana. I raid hanno colpito la residenza dell’ayatollah. Il - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | È giallo sulla sorte della Guida Suprema Khamenei a poche ora dagli attacchi di Stati Uniti e Israele. I media israeliani: 'È morto'. Ma l'Iran smentisce, è atteso un suo discorso #ANSA x.com