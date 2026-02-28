Mathieu van der Poel torna alla sua maniera Dominata la Omloop Nieuwsblad

Mathieu van der Poel ha vinto la sua prima gara stagionale alla Omloop Nieuwsblad, evento al quale partecipava per la prima volta. Il ciclista neerlandese ha preso il comando e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, dimostrando una prestazione di grande livello. La corsa si è svolta lungo un percorso tradizionale, con numerosi saliscendi e tratti impegnativi.

Prima gara stagionale e prima vittoria per Mathieu van der Poel. Il neerlandese è tornato in gara alla sua maniera: dominando in lungo e in largo la Omloop Nieuwsblad, alla sua prima presenza in carriera. Successo numero 57 per l'ex campione del mondo che ha fatto la differenza staccando tutti i rivali su un percorso ideale alle sue caratteristiche: sui muri ed il pavé è veramente imbattibile. Cinque corridori sono andati all'attacco nelle prime fasi di gara: Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Alexis Renard (Cofidis), Clement Alleno (Burgos Burpellet BH), Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise) ed Alexys Brunel (TotalEnergies). A circa 50 chilometri dall'arrivo è arrivato l'attacco di Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) che sul Molenberg ha fatto il vuoto.