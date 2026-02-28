Mathieu ex Barcellona ora lavora come commesso | Ho attraversato un periodo di depressione volevo riavere una vita sociale

Jeremy Mathieu, ex calciatore di Barcellona e Sporting Lisbona, ora lavora come commesso in un negozio di articoli sportivi. Ha raccontato al podcast beIN Sports France di aver attraversato un periodo di depressione e di aver deciso di cambiare vita per riavvicinarsi a una vita sociale più attiva. Mathieu ha condiviso la sua esperienza senza entrare in dettagli personali.

Al podcast beIN Sports: "Ho chiuso la carriera rompendomi i crociati. Quel giorno ho deciso di smettere. Non ho avuto il tempo di preparare il post-carriera. Se sono uscito dalla depressione? Un po', non totalmente" Jeremy Mathieu, ex calciatore di Barcellona e Sporting Lisbona, oggi lavora come commesso in un negozio di articoli sportivi: il perché l'ha spiegato direttamente lui al podcast beIN Sports France. "È un lavoro che mi corrisponde un po'. Certo, non è quello che farò per sempre, ma mi serviva soprattutto per avere una vita sociale. Ho chiuso la carriera rompendomi i crociati. Sono passato attraverso un momento di depressione, bisogna dirlo, non c'è problema.

