massa faenza in anticipo

Nel campionato di Eccellenza, si svolgono nel fine settimana le partite della ventiseiesima giornata. Oggi alle 15, si disputano i derby Massa Lombarda-Faenza e Comacchiese-Sant’Agostino. Le gare sono in programma nelle rispettive sedi e vedono affrontarsi diverse squadre del torneo. La giornata prosegue con altri incontri nel corso del fine settimana.

Nel campionato di Eccellenza, vanno in scena nel weekend le gare della ventiseiesima giornata. Si comincia oggi, alle 15, con i derby Massa Lombarda-Faenza e Comacchiese-Sant'Agostino. Domani, alle 14.30, si disputano tutte le altre sfide. Massa Lombarda-Faenza. Al 'Dini e Salvalai' sono in palio punti per obiettivi differenti. I padroni di casa, che condividono col Fratta Terme il quinto posto a quota 38, puntano decisamente a restare in zona playoff, anche se, gli ultimi due pareggi consecutivi (compreso quello a reti bianche di domenica scorsa contro il fanalino di coda Mesola), pesano parecchio. I manfredi invece, per effetto di un ruolino di marcia deficitario (2 punti nelle ultime 7 giornate), sono sprofondati in zona playout, a -2 dalla zona salvezza e sono in cerca di rilancio.