A Massa di Somma, una donna di 38 anni è stata denunciata dai Carabinieri perché non ha registrato la nascita del suo bambino, aspettando che il padre fosse libero di riconoscerlo. La donna, che si trovava in attesa di incontrare il compagno detenuto, ha scelto di non formalizzare subito la nascita del neonato. Il procedimento è stato avviato dopo il controllo dei militari.

© Puntomagazine.it - Massa di Somma, mamma denunciata: attendeva il compagno detenuto per riconoscere il neonato

