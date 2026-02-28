Maserati crolla | -27,3% di margine vendite a picco cosa fallisce?

Maserati sta attraversando un momento difficile con un calo del 27,3% del margine e vendite in forte diminuzione. La casa automobilistica italiana registra numeri in calo e si trova a dover affrontare una situazione critica. La crisi colpisce il marchio che in passato ha rappresentato un simbolo di lusso e performance. La situazione attuale solleva domande sulla sua capacità di riprendersi.

Maserati, il marchio italiano che ha fatto sognare generazioni di appassionati, si trova oggi in una crisi profonda. I numeri del 2025 sono impietosi: solo 7.900 auto consegnate in tutto il mondo, con ricavi crollati a 726 milioni di euro e un passivo di 198 milioni. È il punto più basso dal 2012, un anno nero che ha il marchio del Tridente perdere terreno rispetto ai concorrenti diretti. La situazione è così grave che anche il confronto con altri brand premium diventa imbarazzante. Porsche, ad esempio, vende in soli 11 giorni il numero di auto che Maserati riesce a consegnare in un intero anno. Anche Ferrari e Lamborghini, con rispettivamente 13.