Martin scagionato in MotoGP | la pressione è calata per una perdita d' aria cerchio

Durante la gara Sprint in Thailandia, Jorge Martín si è posizionato in quinta posizione dopo una partenza complicata. Durante la competizione, il suo motore ha subito un problema di perdita d'aria nel cerchio, che ha richiesto un intervento di riparazione. Dopo aver affrontato questa difficoltà, è riuscito a completare la corsa senza ulteriori problemi, e la sua posizione finale è rimasta invariata.

Un riassunto dinamico degli eventi che hanno accompagnato la sprint thailandese mostra Jorge Martín impegnato in una quinta posizione che, data la partenza, assume una rilevanza particolare. Subito dopo il termine della corsa, i commissari hanno aperto un'indagine sulla pressione dello pneumatico anteriore per verificare il rispetto del valore minimo consentito. Dopo circa un'ora, l'esito non era definitivo: si è sviluppata una comprensione che avrebbe potuto cambiare l'esito, ma si è rivelata meno chiara delle aspettative iniziali. Martín ha attribuito l'attivazione dell'allarme a un possibile malfunzionamento del sensore, rassicurando sul fatto che la squadra aveva agito correttamente.