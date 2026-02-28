Durante il weekend inaugurale della Sprint in Thailandia, la MotoGP ha visto una gara intensa e ricca di emozioni. Marc Marquez ha dichiarato di non aver mai pianto in carriera e ha affermato che non comincerà ora. La sua sconfitta in questa occasione non è stata attribuita a un errore specifico, ma si è trattato di una giornata difficile per il pilota spagnolo.

Il weekend inaugurale della Sprint in Thailandia ha regalato una pagina intensa di MotoGP: una sconfitta amara per Marc Marquez non è stata determinata da una lacuna di prestazione, ma da una decisione della Direzione Gara che ha condizionato l’esito di una gara decisiva. L’episodio ha acceso il dibattito sull’equilibrio tra aggressività in unto e limiti regolamentari, offrendo un quadro chiaro delle dinamiche di una stagione ancora all’inizio e della necessità di adattarsi ai parametri imposti. Nell’ultima fase della Sprint, Marquez è stato costretto a cedere la posizione a Pedro Acosta per una sanzione che ha riguardato un assalto aggressivo all’ultima curva nel giro precedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marquez: "Non ho mai pianto in carriera e non inizierò adesso

“Quando ho saputo di Daniela Ruggi ho pianto. Le ho sempre fatto del bene, mai del male”La scomparsa di Daniela Ruggi, avvenuta a Modena nel 2023, ha risvegliato un'onda di emozione e interrogativi che non si è placata neppure dopo anni.

Deborah Compagnoni: «Non ho mai pianto per le mie vittorie, ma per l'oro di Federica Brignone sì»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Sulla soglia dell’hotel Franceschi, dove alloggiano le azzurre di sci alpino, campeggia lo scudetto tricolore, sfondo...

Stavo Cenando con Mia Suocera Come Ogni Venerdì Quando Mia Moglie Ha

Una raccolta di contenuti su Marquez.

Temi più discussi: Marc Marquez: Così sono uscito dall'inferno. Ma ho pensato anche al ritiro; MotoGP | Alex Marquez sul futuro: Non ho ancora firmato nulla, ma ho le idee chiare; GP Thailandia, Marquez: Non guido ancora come vorrei, ma io voglio sempre attaccare; MotoGP, Marc Marquez: Non riesco a guidare come lo scorso anno, ma so adattarmi.

MotoGP 2026. GP di Thailandia. Marc Márquez: Non dico niente alla direzione gara, sennò sono quello che piange. E io non ho mai pianto!Il pilota Ducati ha chiuso la Sprint 2° dopo una meravigliosa battaglia con Acosta, conclusa con una penalità dopo un sorpasso sul pilota KTM: È stata una cosa al limite. Se a Gennaio mi avessero dett ... moto.it

MotoGP | Marquez: Non ho mai pianto nella mia carriera e non lo farò oraIl pilota della Ducati sembra aver preso con filosofia la penalità rimediata per un'entrata aggressiva ai danni di Pedro Acosta, che gli è costata la vittoria nella Sprint inaugurale della MotoGP 2026 ... it.motorsport.com

Si decide tutto nell’ultimo giro: Marquez riceve una sanzione, deve cedere la posizione e finisce secondo dietro Acosta. Terzo arriva Fernandez 8° Di Giannantonio e 9° Bagnaia. Out Bezzecchi, scivolato mentre era al comando - facebook.com facebook

#MotoGP #ThaiGP La discutibilissima decisione di obbligare Marc Marquez a cedere una posizione (e dunque la vittoria della Sprint) favore di Pedro Acosta mette nuovamente alla luce come il FIM Stewards Panel basi le proprie decisioni sul momento, senza x.com