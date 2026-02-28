Il cantante ha deciso di sottoporsi a un intervento di impianto di capelli artificiali, realizzato in Giappone, dopo aver affrontato un periodo di insoddisfazione legato alla perdita dei capelli. Il procedimento ha coinvolto circa tremila unità e l’ha eseguito un medico specialista. La sua scelta è stata comunicata pubblicamente, senza commenti sulle motivazioni che lo hanno portato a questa decisione.

Marco Masini era “Disperato”. Era giovane e perdeva i capelli. Poi un bel giorno decise di mandare tutti a “Vaffan.” e trovò il coraggio di farsi un primo impianto di capelli artificiali. Storia vera, storia raccontata al settimanale DiPiù dal dottor Raffaele Fusco, laureato con lode in Medicina e Chirurgia, specializzato in Endocrinologia che conosce il cantante fin dal 1991 quando gli fu portato in studio da alcuni amici. «Però, poi, lo persi di vista. Purtroppo – ammette – quando iniziarono a circolare delle maldicenze sul suo conto, non venne più a trovarmi. Quando trovò la forza di reagire, mi chiamò e tornò a completare il lavoro che avevamo iniziato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Marco Masini era disperato, poi trovò il coraggio di venire da me e farsi un impianto di capelli artificiali. Ne ha tremila, sono fatti in Giappone”: parla il dottor Fusco

I capelli di Marco Masini? Possono ‘reggerti’ se fai bungee jumping dal balcone: “Tengono fino a 80 chili di strappo e sono giapponesi”Quali sono i segreti del cantante per mantenere questo bulbo importante? Lo ha raccontato lui stesso (e noi abbiamo fatto un piccolo divertissement)...

Leggi anche: Canzone di Fedez e Marco Masini a Sanremo: chi ha scritto ‘Male necessario’ e di cosa parla

Marco Masini - E poi ti ho visto cadere (Official Lyric Video)

Tutto quello che riguarda Marco Masini.

Temi più discussi: Sanremo 2026, tutto su Fedez e Marco Masini. Titolo e significato di 'Male necessario'; Marco Masini, chi è il cantante: età, dove vive, i pregiudizi, l’amicizia con Fedez, l'ex compagna (ed ex corteggiatrice); Marco Masini e la malattia: la lotta alla depressione; Marco Masini, perché si diceva che portasse sfortuna?.

Marco Masini a Sanremo 2026, il periodo buio: dalla malattia alle malelingueMarco Masini, tra i 30 big in gara a Sanremo 2026 con Fedez, ha vissuto un lungo periodo buio durante la sua carriera. Dalla malattia che lo ha colpito, alle malelingue contro di lui, per il cantante ... notizie.it

Sanremo, Marco Masini: ‘Ancora qui dopo trentasei anni, è un sogno’Il grazie a Fedez, con lui al Roof dell'Ariston. Il rapper: ‘Un onore condividere l'esperienza con un mostro sacro’. E intanto ‘Male necessario’ vola ... laregione.ch

#MarcoMasini esprime la sua soddisfazione. Tra i più accreditati per la vittoria finale di questa sera al #FestivaldiSanremo c’è anche il duo formato da #Fedez e Marco Masini. I due, in Conferenza Stampa, si sono detti particolarmente soddisfatti dai consensi ri - facebook.com facebook

Stasera la finale del quinto Festival di Sanremo targato Carlo Conti. Tra i 30 “Big” anche due artisti toscani il cantautore livornese Enrico Nigiotti e Marco Masini. Chi è il vostro preferito Chi vincerà Cs B bit.ly/ToscanaSanremo… x.com