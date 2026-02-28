Il coach Marco Calvani ha annunciato ufficialmente la sua separazione dalla Virtus Roma attraverso un messaggio pubblicato sui social. La comunicazione è stata condivisa con i tifosi e il pubblico, segnando la fine del suo incarico con la squadra. La notizia è stata diffusa tramite un post su Instagram, in cui Calvani ha salutato la società e i sostenitori.

Un messaggio pubblicato su Instagram annuncia l’addio di Marco Calvani alla Virtus GVM Roma 1960, descrivendo dodici mesi intensi e talvolta complessi in cui l’allenatore ha dato tutto. Il testo richiama il lavoro svolto, i rapporti costruiti e l’attenzione verso la squadra, i collaboratori e il pubblico. Calvani ringrazia la Virtus GVM Roma 1960 per l’opportunità di guidare il sodalizio, riconoscendo il ruolo della dirigenza e di chi ha contribuito al progetto. Nel messaggio emergono ringraziamenti al Presidente, ai Soci, agli Sponsor e ai dirigenti, oltre al team di Comunicazione e Marketing, alla Segreteria, allo staff medico e fisioterapico, al personale del Palazzetto e al Direttore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marco Calvani saluta la Virtus Roma: le parole del coach

Virtus Roma esonera Marco Calvani: una decisione a sorpresaLa cessione di Marco Calvani dalla Virtus GVM Roma 1960 segna un punto di svolta nello staff tecnico.

