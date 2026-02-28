Grazia Barcellona, mamma partigiana, e sua figlia, pattinatrice, sono protagoniste del nuovo libro di Seneghini. La giovane di 19 anni si presenta alle Olimpiadi invernali di St. Moritz nel 1948, affrontando per la prima volta una competizione internazionale. La sua partecipazione segna un evento importante nel suo percorso sportivo e personale.

La storia di Grazia Barcellona, la prima italiana a competere nell'individuale femminile di pattinaggio di figura, nel 1948 Grazia Barcellona ha 19 anni quando scende sul ghiaccio delle Olimpiadi invernali di St. Moritz. È il 1948, quei Giochi sono la prima gara internazionale della sua vita. Sarà la prima italiana a competere nell'individuale femminile di pattinaggio di figura e porterà a termine anche la gara a coppie insieme al suo compagno di sempre, Carlo Fassi. È il 1938 quando Grazia Barcellona inizia a pattinare al Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi, a Milano. La prima pista da ghiaccio in Italia è a poche centinaia di metri da casa di Grazia.

Mamma partigiana, figlia pattinatrice: sono le eroine del libro di Seneghini

«Non era il risultato a contare, ma esserci»: Federica Seneghini racconta la storia di Grazia Barcellona, la prima pattinatrice italiana alle Olimpiadi invernali del 1948Grazia ha attraversato il fascismo senza sceglierlo, la guerra senza comprenderla fino in fondo, la fame, i bombardamenti, la perdita.

