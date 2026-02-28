Malore autista tram deraglia | 2 morti 48 feriti Milano sotto shock

Un tram della linea 9 di Milano, che collega la stazione Centrale a Porta Genova, è deragliato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio in viale Vittorio Veneto. L'incidente ha causato due vittime e quarantotto feriti, lasciando la città sotto shock. Testimoni raccontano di un malore improvviso dell’autista prima dello sbandamento del veicolo. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.

Milano si è svegliata con un incubo diventato realtà. Un tram della linea 9, che collega la stazione Centrale a Porta Genova, ha deragliato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio in viale Vittorio Veneto. L’incidente ha provocato due vittime e 48 feriti, lasciando una città intera sotto shock. Le immagini delle telecamere di bordo e quelle lungo la strada sono state acquisite per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il conducente, ascoltato immediatamente dopo l’incidente, ha riferito di aver accusato un malore e di non essere riuscito ad azionare lo scambio, causando la deviazione improvvisa del mezzo. Il tram ha abbandonato la direzione naturale, curvando a sinistra ad alta velocità e terminando la sua corsa contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un bilancio pesantissimo, di due morti e 48 feriti e un tram deragliato nel cuore di Milano in pieno giorno.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di bordo del tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è deragliato a Milano, provocando due vittime e quarantotto feriti.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di bordo del tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è deragliato a Milano, provocando due vittime e quarantotto feriti.

Una delle vittime è un sessantenne residente ad Abbiategrasso, rimasto incastrato sotto il mezzo pubblico. L'altra vittima, di nazionalità senegalese, era invece un passeggero, trasportato in ospedale

