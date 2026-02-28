Madonna di Treviglio 28 febbraio | il pianto miracoloso salva la città dalla rovina

Il 28 febbraio a Treviglio, una statua della Madonna ha versato lacrime davanti a numerosi testimoni, attirando l’attenzione di residenti e autorità. La scena si è svolta al mattino e ha suscitato grande sorpresa tra coloro che erano presenti. La città è rimasta sconvolta dall’evento, che è stato immediatamente documentato e segnalato alle forze dell’ordine.

Una mattina Treviglio si risveglia con una terribile minaccia che incombeva, minacciando la distruzione della città. La Madonna di Treviglio interviene e le sue lacrime salvano una situazione che sembrava perduta. Erano le otto di mattina quel 28 febbraio 1522 a Treviglio, in provincia di Bergamo. Tutti sapevano che quello, con i francesi a incalzare minacciosamente la città, non era un venerdì come tutti gli altri. Nella prima metà del XVI secolo la Lombardia faceva da teatro all'aspro confronto tra il re di Francia Francesco I e l'imperatore Carlo V, che diedero vita a un vero e proprio braccio di ferro. Treviglio, che appoggiava gli imperiali bramosi di allungare le mani sui possedimenti francesi in terra lombarda, si trovò così nella scomoda posizione del vaso di coccio tra vasi di ferro.