Alle 4:30 del 23 dicembre, l’équipe del Monaldi parte da Napoli Capodichino. Fuori è notte e le temperature sono basse. A Bolzano si è scatenata una rissa tra medici italiani e austriaci, mentre a Napoli si parla di un episodio shock in cui alcune persone avevano i polpastrelli bruciati dal ghiaccio. I dettagli degli incidenti e le reazioni sono ancora in fase di accertamento.

Napoli – Sono le 4:30 del 23 dicembre quando l’équipe del Monaldi decolla da Napoli Capodichino. Fuori è buio e fa freddo. Gabriella Farina, cardiochirurga pediatrica, 66 anni, e il dottor Vincenzo Pagano, 33 assistente, arrivano a Bolzano alle 8:15. Con loro: un box di plastica rigida, azzurro, il tipo che si porta al pic-nic. Un infermiere del San Maurizio di Bolzano, più tardi, lo descriverà così: “Un contenitore frigo da spiaggia”. I chirurghi austriaci di Innsbruck — Stefan Schleidel, Veronika Kropfel, Simon Kirkmar — sono già lì, attrezzati di tutto punto, per espiantare il fegato dal piccolo donatore della Val Venosta. Alle 8:27 l’équipe entra in sala operatoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Ma comm’è già ha levato ‘o core?”. La rissa a Bolzano con i medici austriaci e lo choc a Napoli: “Avevamo i polpastrelli bruciati dal ghiaccio”

