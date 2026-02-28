Una startup italiana nel settore della diagnostica per immagini sta introducendo innovazioni nel monitoraggio della salute ossea. La società ha sviluppato una tecnologia, chiamata M-Score Bone Health, che mira a migliorare le analisi delle condizioni ossee. Questa novità rappresenta un passo avanti rispetto ai metodi tradizionali utilizzati finora nel campo della diagnostica ossea.

Il campo della diagnostica per immagini sta vivendo una fase di profonda trasformazione, superando i metodi tradizionali per il monitoraggio della salute ossea. Storicamente, la prevenzione di patologie croniche come l’osteoporosi è stata legata quasi esclusivamente alla densitometria ossea, un esame che, pur essendo lo standard, presenta dei limiti strutturali come l’impiego di radiazioni ionizzanti e una precisione ridotta in presenza di artrosi o fratture pregresse. Per capire come funziona e quali risvolti può avere in ambito medico, abbiamo intervistato il Tiberio Bozotti, CEO e CTO di Bone Health. Il mio percorso inizia con una laurea in economia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - M-Score Bone Health, la startup italiana che sta rivoluzionando la salute ossea

La stampa tedesca guarda all’Italia: Meloni sta rivoluzionando la politica migratoriaMai come oggi il detto “nessuno è profeta in Patria” sembra essere la migliore sintesi per descrivere il rapporto tra Giorgia Meloni e parte della...

Come l’IA sta rivoluzionando la creatività: dal design alla musicaNegli ultimi anni l’Intelligenza Artificiale è passata dall’essere una tecnologia di supporto a un vero e proprio motore creativo.

Tutto quello che riguarda Score Bone Health.

M-Score e la rivoluzione della risonanza magneticaL’evoluzione della diagnostica per immagini sta aprendo scenari rivoluzionari nella prevenzione delle patologie ossee croniche. innovazione.tiscali.it

What is bone mineral density, and how is it tested?When Debra cracked both a tooth and a bone in her foot in the same year, she thought something was not right. But it wasn't until she sought help from her doctor for brain fog and tiredness due to ... abc.net.au