Lutto a Mandello | addio a Bruno Tentori autista dell' ambulanza

Lutto a Mandello. Si è spento, all'età di 74 anni, Bruno Tentori, volontario del Soccorso degli Alpini, associazione in cui ha svolto per lungo tempo il ruolo di autista. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio in paese: Bruno era molto conosciuto e apprezzato per la sua gentilezza e la sua disponibilità, così come per il carattere gioviale. Amici e colleghi del sodalizio mandellese in queste ore ricordano i tanti turni trascorsi insieme al servizio del prossimo, e i momenti in sede in cui Bruno riusciva sempre a sdrammatizzare con una risata. Tentori lascia la figlia Chiara, i nipoti Alberto e Luigi, i pronipoti Katia e Alice. I funerali sono stati celebrati venerdì alla chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, alla presenza di moltissimi amici e conoscenti.