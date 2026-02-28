Lukaku si commuove a fine partita | Sono stati mesi difficili Prima di arrivare al Napoli ero morto

Al termine della partita tra Napoli e Verona, Romelu Lukaku si è lasciato andare a un momento di emozione, commentando i mesi difficili che ha attraversato. L'attaccante belga ha ricordato il lungo infortunio e la perdita del padre, eventi che lo hanno segnato profondamente. La vittoria del Napoli, firmata anche dal suo gol, rappresenta un momento importante nel suo ritorno in campo dopo il periodo complicato.