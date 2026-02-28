Lukaku salva il Napoli da un figuraccia al 95° gol e vittoria pesantissima per la Champions

Al Bentegodi, il Napoli supera il Chievo con un risultato di 2-1 grazie a un gol nel recupero di Lukaku. Hojlund apre le marcature per i padroni di casa, ma gli azzurri non riescono a trovare il raddoppio durante la partita. Lukaku segna al 95° minuto, regalando ai napoletani una vittoria che si rivela decisiva per la Champions League.

Al Bentegodi finisce 1-2. Segna subito Hojlund ma gli azzurri non trovano mai la giocata per il raddoppio. E nella ripresa incassa il pari su tiro di Akpa Akpro deviato dall'attaccante danese. Poi il guizzo di Big Rom in pieno recupero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mantova salva la partita al 95?: vittoria 2-1 sul Bari nella lotta salvezza. Decisivo il gol di Mancuso.Il Mantova ha piegato la resistenza del Bari al 95’ minuto, conquistando una vittoria fondamentale nella lotta per la salvezza con un punteggio di...

Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso Verona e Napoli, Lukaku al 96? regala la vittoria a ConteDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 27esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e...

Aggiornamenti e notizie su Napoli da.

Temi più discussi: Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ed è titolare dell’ingaggio (al netto) più pesante della rosa: 6 milioni più bonus, che quest’anno difficilmente raggiungerà. Trovi l'articolo completo nel primo commento?; Atalanta-Napoli 2-1, pagelle: Zalewski domina, Beukema non basta; L'Atalanta ribalta il Napoli (con Sofia Goggia e Gattuso allo stadio): a Bergamo finisce 2-1, continua la corsa all'Europa; Napoli-Giugliano 4-0: doppietta di Lukaku nell’allenamento congiunto, si rivede Anguissa.

Verona-Napoli 1-2, Lukaku segna allo scadere per salvare gli azzurri (LIVE)Napoli impegnato alle 18 di oggi pomeriggio contro il Verona. Ritornano Meret in porta e Politano sulla fascia dal primo minuto ... ilnapolista.it

Verona-Napoli risultato: 1-2, Lukaku gol all'ultimo respiroIn pieno recupero il Napoli evita di essere fermato dal Verona sul pareggio. Segna Hojlund dopo 2', pareggia Akpa Akpro al 65' con un tiro deviato proprio dal norvegese. Poi all'ultimo respiro Lukaku ... corriere.it

Verona - Napoli , il 1° tempo raccontato da Pietro Spirito - facebook.com facebook

NAPOLI IN VANTAGGIO A FINE PRIMO TEMPO La formazione guidata da Antonio Conte torna negli spogliatoi in vantaggio di una rete. Al Napoli, infatti, bastano solo due minuti per sbloccare la gara, con un magnifico colpo di testa di Rasmus Hojlund # x.com