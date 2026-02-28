In Belgio si festeggia il ritorno di Lukaku, che ha segnato un gol importante per la nazionale prima dei Mondiali. Il Napoli attendeva il suo rientro, così come i tifosi belgi. La presenza di Lukaku in campo rappresenta un passo significativo per i Diavoli Rossi, che puntano a una buona prestazione nel torneo mondiale. La sua partecipazione è stata accolta con entusiasmo in entrambe le parti.

La stampa belga esalta l'attaccante dei Red Devils pensando a mondiali. Big Rom è tornato tra gol e lacrime. Ed è pure Mvp del match Il Napoli aspettava Lukaku. Ed il Belgio pure. L'obiettivo dei Mondiali per i Diavoli Rossi è troppo importante per non salutare con soddisfazione il gol di Big Rom. Ed i giornali in Belgio stappano lo spumante per il ritorno al gol dell'attaccante. Le Soir titola: "Il Diavolo Rosso decisivo nel finale per il Napoli". La Derniere Heure riprende: "Sollievo (e lacrime) per Romelu Lukaku, che ha segnato il suo primo gol in nove mesi".

© Ilnapolista.it - “Lukaku è tornato”, in Belgio stappano lo champagne

