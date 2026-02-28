L’Ue avvia l’applicazione provvisoria

L’Unione europea ha avviato l’applicazione provvisoria di un accordo commerciale. Questa decisione è stata presa il giorno seguente alla ratifica da parte di Argentina e Uruguay, mentre si attende ancora quella di Brasile e altri paesi coinvolti. L’ufficializzazione riguarda le prime misure operative, in attesa del completamento delle procedure di ratifica.

Il giorno dopo la ratifica da parte di Argentina e Uruguay – e in attesa di quella di Brasile e Paraguay – ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (nella foto) ha annunciato che procederà con l’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur senza aspettare la decisione della Corte europea alla quale si era rivolto a gennaio il Parlamento. Si tratta, ha sottolineato Von der Leyen di "uno degli accordi commerciali più significativi della prima metà di questo secolo che produrrà risultati positivi per tutti". Secondo Bruxelles l’intesa, per cui servirà qualche mese per partire, offre "innumerevoli opportunità", soprattutto per le Pmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

