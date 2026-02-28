Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo | è lui la star dei social degli artisti e l' amico Gabbani gli porta un dono VIDEO

Luciano Stante di Fossacesia ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo, dove si è distinto come protagonista dei social tra gli artisti. Durante la manifestazione, ha ricevuto un dono da Francesco Gabbani e ha scambiato battute con Elettra Lamborghini. Inoltre, ha condiviso un abbraccio con Fulminacci e ha avuto uno scambio di megafoni con altri partecipanti, confermando la sua presenza stabile nella kermesse musicale da oltre dieci anni.

L'emozionante abbraccio di Fulminacci, il saluto e il regalo di Francesco Gabbani, gli scherzi con Elettra Lamborghini e lo scambio di megafoni: anche quest'anno Luciano Stante di Fossacesia è tornato a Sanremo, come fa ogni anno dal 2009. Un viaggio, il suo, che non lo porta sulle poltrone del.